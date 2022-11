Coupe du monde 2022 : agréablement surpris, certains supporters français dénoncent un "Qatar bashing"

Pas de répit pour nos Bleus qui joueront samedi à 17h contre le Danemark. En attendant, les supporters venus au Qatar en profitent et s'étonnent. On leur avait prédit une péninsule arabique hors de prix et de mauvaises conditions d'accueil, or, ils sont agréablement surpris. Certains supporteurs n'hésitent d'ailleurs pas à crier au Qatar bashing.

Fadwa, Nadia et Saïd ont fait Bordeaux-Doha en 6h, des préjugés dans leurs bagages, dus selon eux, à un discours à sens unique en France. "En termes d'organisation, le Qatar a été parfait. Même concernant les tarifs, on a été étonné d'entendre dans les médias que ça coûtait très cher. On est 5, on a pris un appartement pour 6 et ça nous est revenu 500 euros pour six jours. Je trouve que le prix est plutôt correct. L'essence, on en a eu pour 20 euros le plein et la location de la voiture pour une semaine : 300 euros", expliquent-ils.

Sans remettre en question l'aberration climatique et la question des droits humains, Patrice et Thomas, venus de Paris, sont eux aussi plutôt surpris : "Pour une fois qu'il y avait un pays du Moyen-Orient qui organisait cette compétition, on voulait voir de nos propres yeux. On a visité. En fait, on a vu que vraiment, quand on est arrivé à l'aéroport, l'organisation était vraiment très, très bien faite. Pas d'attente, c'était très fluide, même pour la circulation, etc...".

Un discours qui heurte aussi les expatriés français à Doha. L'un d'entre eux nous montrait sur son téléphone la bande-annonce du match France-Australie diffusée sur TF1. À aucun moment le Qatar ou Doha n'est évoqué.

