publié le 13/06/2019 à 22:31

Le baron des Hauts-de-Seine est sorti sonné de l'audience. Sept ans de prison ferme pour Patrick Balkany avec incarcération immédiate, dix ans inéligibilité, confiscation des biens et quatre ans demandés pour son épouse Isabelle



C'est l'avocat de Éric Dupond-Moretti, ulcéré, qui a pris la parole après ce réquisitoire. "Il va prendre une raclée fiscale. Il est ruinée et tout le monde le sait, parce que c'est une réalité. (...) La justice au pied du mur de l'exemple a ses limites. On va redire les choses clairement, quatre ans pour avoir fraudé c'est déjà incroyable en termes de jurisprudence et sept ans (...) on requiert aujourd'hui contre lui ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang".

À l'intérieur de la salle, les procureurs ne se sont pas laissés démonter par les grognements intempestifs de l'avocat. Le réquisitoire a duré près de trois heures pour nous guider dans ce dossier labyrinthe. Les magistrats démêlent les montages financiers, les sociétés offshore. La matière est aride mais la démonstration est implacable. Sur la charge la plus lourde de cette affaire : le riad de Marrakech, la "villa fantôme qui n'appartient à personne", ironise le procureur.

Pour le parquet, les Balkany en sont bien les propriétaires. Une villa fiancé par un pacte de corruption avec le saoudien Mohamed al-Jaber, li aussi prévenu. Des faits très graves, pour le procureur qui méritent une peine pour l’exemple. La parole est à la défense dès lundi.

À écouter également dans ce journal

Sables-d'Olonne - Emmanuel Macron a rendu hommage aux trois sauveteurs décédés lors de la recherche d'un plaisancier porté disparu en pleine tempête Miguel la semaine dernière. Ils ont été nommés à titre posthume, chevaliers dans l'ordre national de la Légion d'honneur.



Enfants fauchés à Lorient - Le chauffeur est toujours en fuite. Deux enfants ont été percutés : le petit garçon âgé de neuf ans est mort et son cousin de sept ans est toujours en réanimation. La passagère de la voiture, Gaëlle, s'est rendue cette nuit 4 jours après le drame.