publié le 11/04/2019 à 08:27

"Un équipage de circonstances". Bruno Le Maire a fustigé le projet de référendum d'initiative partagée, lancé par des députés et des sénateurs de 11 formations politiques différentes, contre la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP).



"Bruno Le Maire est assez mal placé. Depuis mai 2017, il a trahi son camp pour aller rejoindre un gouvernement qui est soi-disant ni de droite ni de gauche. Nous n'avons pas fait le dixième de ce qu'il a fait, donc je l'invite à regarder sa propre prestation", lui répond Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée.

Invitée à l'antenne de RTL ce jeudi 11 avril, Valérie Rabault a insisté sur le fait qu'il n'y avait "pas d’ambiguïté, pas d'arrière-pensée politique" à ce rassemblement. "Il y a un objectif commun, c'est empêcher la privatisation d'ADP (...) Ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que tout le monde a utilisé les mêmes arguments. Quand vous avez les mêmes arguments portés par Les Républicains et la gauche, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté que cette privatisation ne se fasse pas"

En Europe, il y a 500 aéroports, hormis le Royaume-Uni, le Portugal et la Roumanie, tous les autres pays font en sorte que la puissance publique soit majoritaire dans leurs grands aéroports (...) Vous voudriez donner les clés d'ADP à un acteur privé ?", ajoute la cheffe des députés socialistes à l'Assemblée.





"Que vous privatisiez les boutiques, ça ne me dérange pas. Par contre quand vous êtes un acteur, que vous décidiez de quelle ligne atterrit à quel moment à Paris, comment on organise le territoire... C'est l'aménagement du territoire", ajoute-t-elle.





Valérie Rabault prend l'exemple de l'aéroport de Toulouse, un rachat "raté". "On a vu un exemple foireux sur Toulouse (...) On fait un saut dans l'inconnu en voulant donner les clés à un acteur inconnu pour 70 ans, c'est irresponsable", estime-t-elle.