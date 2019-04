publié le 12/04/2019 à 20:14

La crise des "gilets jaunes" fait tourner la tête de toute la classe politique, fragilise Emmanuel Macron, mais elle a également contaminée le Parlement. On l'a vu avec la bataille politique autour de la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP).



Les 248 sénateurs et députés qui ont proposé un référendum d'initiative populaire ont réagi à la manière des "gilets jaunes". À bout de colère, ils ont levé une véritable fronde contre l'exécutif : président et gouvernement. Ils ont le sentiment, pas toujours injustifié, de ne servir à rien sous la présidence Macron, confortés en cela par la manière dont ils n'ont pas été associés au grand débat, ayant à subir des interventions gouvernementales et les discours vides d'Édouard Philippe.

Ils sont d'autant plus en colère que les Français leur disent qu'ils ne font rien, détachés des réalités alors qu'ils estiment être également victime de l'attitude autoritaire de l'exécutif. Eh bien ils ont dit : ça suffit. Leur proposition de référendum c'est leur équivalent de l'occupation des ronds-points pour les "gilets jaunes".