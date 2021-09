Primaire écologiste : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qualifiés pour le second tour

Yannick Jadot (à gauche) et Sandrine Rousseau (à droite), les deux candidats qualifiés pour le second tour de la primaire écologiste.

Les écologistes en sont à la moitié du chemin. EELV a dévoilé, après plusieurs jours de votes en ligne, les résultats du premier tour de sa primaire pour désigner un candidat à l'élection présidentielle de 2022. En tête, Yannick Jadot (27,70%) se qualifie au second tour, tout comme Sandrine Rousseau (25,14%), qui termine deuxième. La députée Delphine Batho (22,32%), le maire de Grenoble Éric Piolle (22,29%) et Jean-Marc Governatori (2,35%), sont éliminés.

Yannick Jadot avait déjà remporté la primaire écologiste de 2016 avant de retirer sa candidature à l'élection présidentielle pour apporter son soutien à Benoît Hamon, candidat socialiste. Ce dernier avait finalement échoué au premier tour, ne récoltant que 6,36% des suffrages. Yannick Jadot a ensuite conduit la liste EELV aux élections européennes de 2019, se hissant à la 3e place derrière la liste de LaREM et du RN.

Sandrine Rousseau était quant à elle quasi-inconnue du grand public avant la primaire écologiste. Économiste de formation et vice-présidente de l'université de Lille, elle a orienté sa campagne sur des thèmes écoféministes, une "jonction" entre écologisme et féminisme. Deux mouvements qui se caractérisent, explique-t-elle dans Politis, par un "refus de la prédation (...) dans notre rapport à l’autre en tant qu’humain, et tout particulièrement aux femmes ou aux personnes racisées (...) mais aussi à l’égard de la terre, de la nature, des ressources".