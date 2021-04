Mort du prince Philip : Emmanuel Macron salue son "sens du devoir"

publié le 09/04/2021 à 21:11

Le prince Philip, époux d'Elizabeth II, est décédé "paisiblement" ce vendredi 9 avril, à l'âge de 99 ans au château de Windsor, près de Londres. Il laisse derrière lui une nation tout entière en deuil. Les hommages au duc d'Edimbourg n'ont pas cessé depuis l'annonce de sa mort.

À travers un tweet, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, salue la carrière du prince consort. "Je souhaite exprimer mes sincères condoléances à sa Majesté la reine Elizabeth, à la famille royale et au peuple britannique à la mort de son Altesse Royale le prince Philip qui a vécu une vie exemplaire définie par la bravoure, le sens du devoir et l'engagement envers les jeunes et l'environnement".

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ne manque pas de rendre un hommage au prince Philip, également sur Twitter : "La France s'associe à la peine de ses amis d'outre-Manche et salue le destin européen et britannique d'un homme qui fut, non sans panache, le contemporain d'un siècle d'épreuves et d'espoirs pour notre continent".