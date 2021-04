publié le 13/04/2021 à 20:19

Jean-Luc Barré, écrivain et historien, notamment connu pour avoir été la plume de Jacques Chirac, vient de publier un nouveau roman intitulé Le corps d'origine. Un titre, explique-t-il au micro de RTL, qui se réfère à l'ENA.

Pour l'écriture de ce livre, raconte Jean-Luc Barré, il a puisé son inspiration dans "une série d'affaires politiques, dont l'affaire Fillon". Pour lui, la sphère politique est "un milieu extrêmement romanesque", où les personnalités "avancent de plus en plus masquées", car elles seraient "réduites à leur image". La vérité, juge le romancier, est "de plus en plus difficile à discerner, jusqu'au jour où éclate un scandale".

Jean-Luc Barré a exprimé ce que lui évoquaient différentes personnalités politiques. Emmanuel Macron, par exemple, serait "un personnage concerté, organisé", qui n'a pas fait du théâtre "par hasard". "Je vois un acteur, avec une part de mystère. Il ne se livre pas facilement, ce qui rend compliquée la relation avec le peuple".

La politique, "un monde de faussaires et faux-semblants"

Jacques Chirac, explique-t-il ensuite, était quant à lui "un homme extrêmement drôle, très provocateur, complexe et secret." Pour lui, "il ne s'est jamais remis de l'après-pouvoir". L'écrivain a aussi dit quelques mots au sujet de l'ancien député Jérôme Cahuzac. "Aujourd'hui, il est médecin en Corse, il va bien et a payé ses fautes. Il essaye de se reconstruire", avance-t-il, avant de poursuivre : "Il est symptomatique de ce que je raconte dans ce roman. C'est quelqu'un qui a voulu se construire une image mais a été rattrapé par la réalité."

Le corps d'origine, disponible dès ce mercredi 14 avril, chez Grasset, met en lumière "un monde de faussaires, de faux-semblants", observe son auteur. Les politiques, estime-t-il, sont animés des "mêmes vices" que les communs des mortels, mais ont le sentiment de bénéficier d'un "sentiment d'immunité", car "ils sont protégés par les secrets des autres".