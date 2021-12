Présidentielle : la redevance audiovisuelle coûte-t-elle aussi chère que Zemmour le prétend ?

Éric Zemmour est catégorique. Il veut supprimer la "redevance télévision" et va même plus loin en souhaitant privatiser le service public audiovisuel, "en particulier France Inter et France Télévisions".

Ce mercredi 15 décembre sur RTL, le candidat "Reconquête !" a maintenu sa proposition "bien réfléchie" en prétendant que cette taxe "coûte 168 euros" aux Français.

Mais le montant de la redevance télé a quelque peu été gonflé. En réalité, elle coûte 138 euros - soit 30 euros moins cher - aux contribuables déclarant posséder une télévision. Une seule contribution est payée par foyer fiscal, même si le foyer dispose de plusieurs télévisions ou d'une résidence secondaire. Dans les départements d'outre-mer (DOM), la redevance audiovisuelle coûte 88 euros.

En septembre dernier dans le Figaro, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, avait également évoqué la suppression de la redevance audiovisuelle en indiquant que ce serait "2,8 milliards de redevance que nous rendons aux Français".