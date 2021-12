INVITÉ RTL - Emmanuel Macron sur TF1 : "C'est de la propagande électorale", selon Éric Zemmour

"Si le CSA voulait être objectif, il décompterait les deux heures de ce soir." Éric Zemmour est revenu sur l'entretien d'Emmanuel Macron qui sera diffusé ce mercredi 15 décembre sur TF1 et LCI.

Il dénonce une "propagande électorale" car le temps de parole d'Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat à la présidentielle 2022, n'est pas décompté par le CSA.

À ce sujet, Valérie Pécresse, candidate LR, a saisi le CSA. En tant que chef de l'État, Emmanuel Macron dispose d'un tiers du temps de parole autorisé sur les chaînes de télévision et les stations de radio. S'il venait à être candidat, il serait logé à la même enseigne que ses concurrents.

Alors qu'il n'était, lui non plus, pas encore candidat à la présidentielle 2022, le CSA avait décidé, le 8 septembre dernier, de décompter les interventions de l'ancien polémiste et de le considérer comme un homme politique.