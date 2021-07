Présidentielle : Jean-Marie Le Pen raconte d'où lui vient l'envie de se lancer

À moins de neuf mois de l'élection présidentielle, la déclaration de candidature chez tous les postulants est l'une des étapes clés et décisive d'une campagne. Mais franchir le pas n'est jamais simple. Jean-Marie Le Pen bat tous les records dans ce domaine, il a été cinq fois candidat : en 1974, en 1988, en 1995, en 2002 et en 2007. Le fondateur du Front national a ouvert ses portes à RTL.



Jean-Marie Le Pen est un candidat à l'élection présidentielle à temps plein ou presque. Après cinq tentatives, ce n'est pas une vocation selon lui mais plutôt un cheminement naturel. Assez tôt, il s'est senti taillé pour la fonction : "Je me suis toujours senti capable comme d'autres, d'être président de la République".



C'est en mars 1974 que Jean-Marie Le Pen se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Jean-Marie Le Pen est encore "l'homme au bandeau", "le pirate" et il se lance pour la première fois dans l'arène. Celui qui apparaît sur les écrans de télévision n'est pas un inconnu. Depuis près de 20 ans déjà, les Français connaissent ce tribun. Ancien député poujadiste, il vient d'être catapulté à la tête du tout jeune Front national. Pour lui, en 1974, l'Élysée est intouchable, mais il y voit là une occasion de gagner en notoriété et d'attirer argent et militants.



