publié le 01/02/2019 à 18:28

Le sénateur noir américain Cory Booker a annoncé ce vendredi sa candidature à l'élection présidentielle de 2020, grossissant les rangs déjà fournis, et reflétant la diversité, des démocrates qui veulent déloger Donald Trump de la Maison Blanche.



Dans l'attente d'une possible entrée en piste de poids lourds comme Joe Biden ou Bernie Sanders, la dizaine de candidats déclarés pour les présidentielles américaines de 2020 s'illustre par une diversité déjà record.

Charismatique, l'élu du New Jersey âgé de 49 ans a annoncé sa candidature dans une vidéo en musique, au cours de laquelle il appelle les Américains au rassemblement. "L'histoire de notre nation est définie par l'action collective, par les destins entrelacés des esclaves et des abolitionnistes, de ceux qui sont nés ici et de ceux qui ont choisi l'Amérique comme leur maison", lance-t-il.

I’m running for president. Join me on this journey. https://t.co/fEDqOVIfwh pic.twitter.com/h1FTPUYRzo — Cory Booker (@CoryBooker) 1 février 2019

L'union et la solidarité nationale au cœur de son projet

Afin d’illustrer ses idéaux d'une Amérique collaborative et solidaire, Cory Booker évoque dans sa vidéo les difficultés auxquelles sa famille a dû faire face pour se loger en raison de sa couleur de peau, avant qu'un groupe d'avocats blancs se mobilise pour défendre ses droits.



Sénateur depuis 2013, le démocrate n'hésite pas à souligner ses bonnes relations de travail avec certains parlementaires républicains, comme lorsqu'il a œuvré à faire passer une profonde réforme de la justice pénale, adoptée en décembre.



Sans le nommer, il critique aussi le président républicain Donald Trump, qui briguera sans doute un second mandat. "Je crois que nous pouvons construire un pays dans lequel (...) nous voyons le visage de nos dirigeants à la télévision en ressentant de la fierté, pas de la honte", déclare-t-il. "Ensemble, nous allons nous élever".



Ses liens avec de grandes entreprises, forgés de 2006 à 2013 à la tête de la mairie de Newark, près de New York, pourraient cependant peser sur sa candidature à l'heure où le parti démocrate opère un net recentrage à gauche.

Une campagne sous le signe de la diversité

Cory Booker est le quatrième sénateur démocrate à se lancer pour l'élection de 2020, après l'ancienne procureure noire de Californie, Kamala Harris, la grande critique de Wall Street Elizabeth Warren et la New-Yorkaise Kirsten Gillibrand, pilier de la lutte contre le harcèlement sexuel.



L'ancien maire de San Antonio, Julian Castro, aspire quant à lui à devenir le premier président hispanique des États-Unis. Viennent compléter les rangs, Pete Buttigieg, un jeune maire, ancien militaire ouvertement homosexuel, l'ex-élu de la Chambre des représentants, John Delaney, la jeune élue de la chambre basse Tulsi Gabbard, ainsi qu'un entrepreneur peu connu d'origine Asiatique, Andrew Yang.

Joe Biden, Bernie Sanders et Kamala Harris favoris

D'autres personnalités sont pressenties, comme Bernie Sanders, candidat perdant à la primaire démocrate de 2016 face à Hillary Clinton, le charismatique quadragénaire texan Beto O'Rourke ou encore l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, ainsi que le milliardaire Michael Bloomberg.



Selon de premiers sondages, Joe Biden serait en tête des intentions de vote, qui reflètent surtout à ce stade le niveau de notoriété. Mais il est talonné par ses nouveaux adversaires. Depuis qu'elle s'est lancée en campagne, fin janvier, Kamala Harris a grimpé à la troisième place, derrière Bernie Sanders.