publié le 30/01/2019 à 06:22

Son nouveau défi n'est pas passé inaperçu. Le milliardaire Howard Schultz a exprimé hier sur Twitter son intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles américaines face à Donald Trump.



Une décision plus que sérieuse pour l'ex-directeur général de l'une des plus grandes marques au monde, Starbucks. En l'espace de vingt ans, le spécialiste du marketing a transformé ce qui était une petite société de la côte ouest des États-Unis, en multinationale leader du marché des cafés à emporter.

L'homme d'affaires, dont la fortune a été estimée par le magazine Forbes à 3,4 milliards de dollars, a fait part à ses concitoyens de ses motivations patriotiques : "J'aime notre pays, et j'envisage sérieusement de me présenter à la présidentielle en tant que centriste indépendant.", a t-il écrit dans son message publié très tôt sur le réseau social.

I love our country, and I am seriously considering running for president as a centrist independent. — Howard Schultz (@HowardSchultz) 28 janvier 2019

Une mise-en-bouche de son entretien accordé aux journalistes de l'émission 60 minutes diffusée sur la chaîne américaine CBS. Au cours de ce numéro spécial, l'ex-PDG a adopté une posture de candidat en campagne. Il a notamment confié son inquiétude quant à l'avenir du pays, jugeant l'actuel président, ainsi que les partis Démocrates et Républicains, inaptes à "faire ce qui est nécessaire" pour l'ensemble des Américains.

Un progressiste "parti de rien"

Fils de routier ayant grandi dans un logement social au beau milieu d'un quartier défavorisé de New-York, Howard Schultz s'est toujours considéré comme un modèle de persévérance, un underdog (parti de rien). Un parcours qui a inspiré le titre de sa nouvelle autobiographie, From the Ground up (Partir de rien).



Depuis qu'il a racheté Starbucks en 1987, le patron n'a cessé d’innerver son entreprise de ses valeurs sociétales et politiques. Il a été parmi les premiers à accorder la couverture santé à tous ses employés, menant des campagnes de prévention contre les discriminations raciales et en faveur du mariage homosexuel. Des expérimentations inédites, parfois maladroites.



Il a également choisi d'investir dans la création d'emplois, lançant le fonds "Créez des emplois" en 2011 et initiant la mise en place d'un programme d'aides financières pour que ses jeunes salariés puisse obtenir un diplôme d'études supérieures.

Le parfait adversaire de Donald Trump ?

Ces actions prônant un libéralisme progressiste et engagé contrastent avec l'image conservatrice et réactionnaire de Donald Trump, issu d'un milieu privilégié, et milliardaire en partie grâce à la fortune de son père.



Pour Jeffrey Sonnenfeld, professeur à l’école de commerce de Yale, cette différence constitue un atout majeur : "Il est le rêve américain. Il a grandi dans la pauvreté, ce qui fait que les gens s’identifient facilement à lui. Et il a su garder les pieds sur terre.", dit-il, ajoutant qu'en tant que "formidable communiquant", il sait se mettre en avant, "sans agacer comme Trump".

Le lancement d'une véritable campagne

Des éléments qu'Howard Schultz garde à l'esprit et compte bien faire valoir auprès de ses potentiels électeurs. Habitué aux campagnes de communication rodées, le futur candidat a déjà entamé son opération de séduction, assurant que son vœux le plus cher est de voir "l'Amérique gagner".



Son programme quasiment en mains, le milliardaire entend manager l'état comme une start-up. Il a d'ores et déjà publié une vidéo où il promet face-caméra de commencer à sillonner le pays pour "écouter, apprendre", afin de représenter au mieux "la majorité silencieuse". Un discours dans l'air du temps.

The question I think we all should be asking ourselves is: at this time in America when there's so much evidence that our political system is broken - that both parties at the extreme are not representing the silent majority of the American people - isn't there a better way? pic.twitter.com/Gy1wf1cf8F — Howard Schultz (@HowardSchultz) 28 janvier 2019