publié le 22/01/2019 à 09:01

Il devrait y avoir une vingtaine de candidats à la primaire démocrate pour le moment. Mais je voudrais vous parler d’une femme qui pourrait bien être l’une des favorites. Elle s’appelle Kamala Harris, elle a déclaré sa candidature ce lundi. Âgée de 54 ans, sénatrice, elle s’est faite remarquer par sa pugnacité lors des auditions de plusieurs membres de l’administration Trump. Avant cela, elle a été procureure, puis procureure générale, c’est à dire ministre de la justice de Californie. Son père est venu de la Jamaïque, sa mère d’Inde.



Elle est la première élue au Sénat avec des origines indiennes et elle passé plusieurs années de son adolescence à Montréal, où les tensions raciales étaient moins fortes qu’aux Etats Unis. Et si selon moi elle pourrait être l’une des favorites, c'est parce qu'elle a réussi à construire une image de sympathie. Elle est moins systématiquement, obsessionnellement anti-Trump que d’autres candidats. Elle défend des baisses d’impôts, au point qu’on lui reproche maintenant dans son parti de n’être pas assez à gauche. Autre avantage : elle vient de Californie, c’est là où il y a les donateurs le plus généreux pour les démocrates. Dans son positionnement personnel, son discours optimiste sur l’Amérique rappelle un peu Obama en 2007 quand il s’est lancé dans la primaire. Et comme Obama, Kamala Harris est métisse.

Oui, cette question des origines est importante ici, et pas seulement parce que l’électorat noir est déterminant dans plusieurs États pour la primaire. Kamala Harris en parle de façon étonnante. Vous savez qu’ici, beaucoup de Noirs, descendants d’esclaves, se définissent comme Africains-Américains. Les descendants d’immigrants venus d’Irlande disent qu’ils sont "Irlandais-Américains", ceux d’Italie des "Italiens-Américains", etc. Et donc un journaliste lui a demandé, comment elle se définissait, puisque sa mère vient d’Inde et son père de Jamaïque. Elle a répondu : "Je suis fière d’être américaine". Point. Tout simplement, américaine. Ici c’est atypique, ça rappelle presque la conception française de l’intégration.

Retenez ce nom, Kamala Harris.