Élisabeth Borne et Gérald Darmanin le 17 juillet 2023

Un rendez-vous en grande pompe, et avec la Première ministre. Gérald Darmanin ne cache plus ses ambitions pour 2027. "Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous parlons davantage aux classes populaires et aux classes moyennes", a-t-il déclaré ce vendredi matin sur RTL. Le ministre de l'Intérieur organise sa rentrée politique dimanche à Tourcoing, ville dont il fût le maire. De nombreux parlementaires seront là, essentiellement des députés Renaissance, mais aussi des LR, des membres du gouvernement... Selon nos informations, Élisabeth Borne sera également bien présente.



Elle n’était initialement pas invitée, mais la Première ministre veut "passer des messages", selon son entourage. Invité de RTL ce vendredi, le ministre de l'Intérieur avait sous-entendu qu'Élisabeth Borne ne serait pas présente : "La Première ministre a un agenda extrêmement chargé, mais je l'ai invitée. Elle est évidemment la bienvenue. La Première ministre est la bienvenue partout et notamment pour faire de la politique. Et je sais qu'elle a tout à fait conscience des difficultés que vit notre peuple".

Au cours de ce rassemblement, il y aura trois discours avant la prise de parole de Gérald Darmanin, trois discussions plutôt : les classes populaires face au travail, les classes populaires face à l'écologie, les classes populaires face à l'autorité.

