Présidentielle 2027 : Gérald Darmanin se place-t-il déjà aux avant-postes ?

"Premier flic de France", mais aussi candidat très probable à la prochaine élection présidentielle de 2027. Ce vendredi matin, Gérald Darmanin était l'invité de RTL et il est vrai que le ministre de l'Intérieur dévoile de plus en plus ses ambitions. "Vous savez, j'ai 40 ans, je suis ministre de l'Intérieur, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous parlons davantage aux classes populaires et aux classes moyennes", a-t-il déclaré.

Cela ressemble beaucoup à un discours de campagne, ou disons de précampagne. Même s'il refuse officiellement de parler de sa propre candidature en 2027 dans cette interview, on comprend bien de quoi il s'agit. Et il va même jusqu'à désigner déjà son adversaire. Pour lui, parler des classes populaires, c'est empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. "Madame Le Pen, les populistes, ont de plus en plus d'aura dans toutes les classes sociales et singulièrement chez les gens d'où je viens, où je suis élu, les gens des classes populaires et moyennes, les employés, les ouvriers, les artisans, les fonctionnaires qui de plus en plus ne s'en sortent plus".

Ce n'est pas un hasard si Gérald Darmanin a choisi d'attaquer directement Marine Le Pen sur ce thème. D'abord, il l'a dit, il y a un enjeu local, territorial, c'est un élu des Hauts-de-France, une région où le Rassemblement national fait d'excellents scores. Parler des classes populaires, c'est aussi marquer une sorte de singularité dans la majorité. Depuis sept ans, ça fait partie des critiques récurrentes qu'on fait à Emmanuel Macron, à son entourage, celui d'être trop Parisien, trop techno, déconnecté des réalités de la vie quotidienne. C'est aussi par rapport à ça que Gérald Darmanin se positionne.



Une rentrée politique en grandes pompes à Tourcoing

Dimanche à Tourcoing, pour la première fois, il va organiser sa propre rentrée politique, un rendez-vous d'amis, de proches, mais aussi de curieux. Un peu plus d'une centaine de parlementaires seront là, essentiellement des députés Renaissance, mais il y aura aussi des LR. D'ailleurs, cela fait grincer quelques dents parce qu'au même moment, leur patron, Éric Ciotti, prononcera son discours de rentrée. Il y aura un peu plus d'une dizaine de membres du gouvernement.

Il y aura trois discours avant sa prise de parole, trois discussions plutôt : les classes populaires face au travail, les classes populaires face à l'écologie, les classes populaires face à l'autorité. Gérald Darmanin ne sera pas du tout là en tant que ministre de l'Intérieur, mais pour parler de tout, même d'économie. Dans la majorité, on comprend que son initiative n'a pas été très bien accueillie. "Je n'ai pas l'impression que le président soit très enthousiaste", glisse un de ses amis.