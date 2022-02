Au coude à coude dans les sondages, Éric Zemmour a envoyé un sacré tacle à Valérie Pécresse ce samedi lors d'un discours prononcé devant plus de 3.000 personnes réunies dans la petite ville de Saulieu dans la Côte-d'Or.

Le candidat d'extrême droite estime que son "centre droit ne vaudra pas mieux que le centre gauche d’Emmanuel Macron", avant même d'affirmer que Valérie Pécresse "n'est pas de droite", au moment de différencier son programme par rapport à celui de la candidate LR et d'exhorter les électeurs "de faire le bon choix".

Une stratégie visant à affaiblir la présidente de la Région Ile-de-France. Une candidate déjà touchée par des départs d'Éric Woerth et Natacha Bouchard vers Emmanuel Macron cette semaine, de Guillaume Peltier, plus tôt dans la campagne qui a rejoint Éric Zemmour, mais aussi de lutter contre les propres membres de son parti ou la ligne dure - et proche - d'Éric Ciotti avait recueilli 40% des suffrages lors de la primaire. Le député des Alpes-Maritimes quia d'ailleurs assuré qu'en cas de second tour Zemmour-Macron, qu'il voterait en pour le premier cité.

C'est dans ce contexte brûlant que Valérie Pécresse va aborder son premier grand meeting ce dimanche à Paris.