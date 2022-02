Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse engluée dans "une guerre d'egos"

Des mousquetaires chamailleurs ? Le faux plat dans la campagne de Valérie Pécresse semble s'éterniser, au regard des intentions de vote dans les sondages. Pire, une enquête d'opinions fait même état d'un dévissement. La candidate Les Républicains obtient 11,5% et est distancée par Eric Zemmour à 13,5%, selon un sondage Elabe pour BFMTV, L'Express publié ce mercredi 23 février.

Dans l'équipe de Valérie Pécresse, on reconnaît que deux lignes s'affrontent. "Il faut choisir entre l'après-Macron ou l'anti-Macron, explique un de ses soutiens. L'après-Macron consiste à "se concentrer sur le projet".

Mais en filigrane, ce sont deux autres lignes qui se télescopent au sein de l'entourage de la candidate : faut-il aller draguer les électeurs d'Emmanuel Macron ou ceux d'Eric Zemmour ? Xavier Bertrand soutient la première option, tandis qu'Eric Ciotti appuie pour la seconde.

"Son problème, c'est que tout le monde a son numéro"

Même si un proche de Valérie Pécresse assure que Les Républicains sont "d'accord sur l'essentiel" et unis derrière leur candidate, il ne peut s'empêcher de noter qu'une toute autre bataille se joue dans la bataille présidentielle.



Valérie Pécresse est au milieu, tiraillée et conseillée par chacun. A chaque prise de décision, le président de la région Hauts-de-France ou celui de la fédération LR des Alpes-Maritimes se félicite d'avoir pesé sur le choix. Pour résumer, "Xavier Bertrand répond au cocorico d'Eric Ciotti qui parasite la campagne de Valérie Pécresse. Son problème, c'est que tout le monde a son numéro", confie ce proche à l'esprit de synthèse.

"Après le congrès, Valérie Pécresse était l'incarnation d'une synthèse allant de la droite forte à la droite sociale. Elle doit maintenant être la candidate de la conviction", analyse-t-il. Seul problème selon lui, l'esprit de la candidate ne s'est pas libéré des pressions autour d'elle. "Elle est accaparée par les guerres d'egos des uns et des autres et se retrouve prise en otage. Elle doit s'en affranchir complètement", explique-t-il.

Si Pécresse ne gagne pas, on peut redouter une hémorragie au sein du parti Un élu Les Républicains

Un élu Les Républicains constate que l'intérêt individuel "dépasse le collectif". "On a toujours eu du mal à jouer collectif", reconnaît-il. Avant d'ajouter pour se rassurer : "Mais ils ont faim, ils veulent gagner cette présidentielle !".



L'enjeu est de taille pour Les Républicains et la pression maximale pour la candidate. "Si Valérie Pécresse ne gagne pas, on peut redouter une hémorragie au sein du parti. Certains vont céder aux sirènes d'Emmanuel Macron et d'autres d'Eric Zemmour", ajoute cet élu. A 47 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse n'a toujours pas choisi son angle d'attaque.