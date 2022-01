Présidentielle 2022 : les attentes des habitants d'Emmerin, "la ville qui vote comme les Français"

Le sujet du jour. Depuis le mois d’octobre dernier, la ville d'Emmerin (Hauts-de-France), est devenue "l'observatoire" de RTL concernant l’élection présidentielle. Ces quatre derniers mois, cinq reportages ont été réalisés dans cette commune. Les thèmes qui reviennent le plus souvent dans la bouche de ses habitants sont le coût de la vie et le travail.

Pourquoi on en parle ? Nous sommes à 100 jours du second tour de l'élection présidentielle. Comment les habitants d'Emmerin perçoivent-ils la campagne et les candidats ? Quels sont les thèmes qui, pour eux, feront la différence ?

L'analyse. "La question du pouvoir est le premier sujet abordé par toutes les personnes que j’ai rencontrées. Du jeune apprenti de 21 ans à la retraitée qui m’a parlé de son de chauffage, raconte Vincent Derosier, journaliste au service politique de RTL. Chacun m'a parlé de ça, du caddie trop cher, du prix de l’essence trop cher… Le pouvoir d’achat est la première préoccupation bien avant la sécurité, l’écologie ou la crise sanitaire."



Les habitants d’Emmerin s’intéressent-ils à la campagne présidentielle ? "Il n’y a pas d’enthousiasme, mais il y a un intérêt", explique William Galibert, qui souligne que les gens "n'ont pas choisi leur champion" mais "se tiennent au courant de l’actualité politique du moment".





