Présidentielle 2022 : Macron, Le Pen, Bertrand et Hidalgo se démarquent-ils ?

publié le 06/10/2020 à 06:22

À dix-huit de l'élection présidentielle, peut-on déjà anticiper le match de 2022 ? Il y a trois ans, l'élection d'Emmanuel Macron à la tête du pays a contredit bon nombre d'hypothèses. Reste que pour le scrutin à venir, les crises sanitaire et économique liées à la Covid-19 ont donné un coup d'accélérateur à la pré-campagne et ont fait cogiter chaque camp sur sa stratégie pour les mois à venir.

Selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude-à-coude au premier tour de l'élection présidentielle, loin devant tous les autres candidats, si le scrutin avait lieu le lendemain.

Le président de la République obtiendrait entre 23 et 26% des intentions de vote au premier tour, en fonction des différents candidats potentiels à droite et à gauche. La présidente du Rassemblement national se situe, elle, entre 24 et 27%, là aussi selon les différentes hypothèses de candidatures à droite et à gauche.

Xavier Bertrand se démarque à droite

Les candidatures à droite et à gauche représentent un certain enjeu. À droite, une candidature de Xavier Bertrand recueillerait 16% des voix, devant François Baroin (14%), Valérie Pécresse (11%), Bruno Retailleau (8%) et Rachida Dati (8%). Le président de la région Hauts-de-France arriverait donc en tête à droite, dans tous les cas de figure.

Selon Olivier Bost, éditorialiste politique à RTL, "Xavier Bertrand est dans une bonne période, car sa famille politique se cherche toujours un champion. Tout le monde semble avoir compris ou intégré que François Baroin n’irait pas (...) Xavier Bertrand a passé son été à répéter qu’il se préparait pour 2022. Être obligé de se rappeler aux bons souvenirs de tout le monde toutes les 3 semaines, c’est rarement bon signe".

Les ambitions du président des Hauts-de-France sont attentivement surveillées. "Xavier Bertrand est très prévisible. Son crédo, c’est le populo, souvent populiste qui ressemblerait plus aux Français que Macron", confie un proche du président de la République.

L'option Anne Hidalgo à gauche

Du côté de la gauche, une candidature d'Anne Hidalgo recueillerait 9% des voix, devant François Hollande (7%) et Ségolène Royal (5%) dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon (LFI, 11%) et Yannick Jadot (EELV, 6%) se présentaient. En cas de candidature unique à gauche, Jean-Luc Mélenchon recueillerait 15% des voix, devant Anne Hidalgo et Yannick Jadot (13% tous les deux).

Invitée lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 4 octobre, la maire socialiste de Paris qui ne dit plus non à l'idée de tracer un chemin jusqu'à 2022, a affirmé que "la question de l'incarnation" pour 2022 "était totalement prématurée", même si elle participera "à une offre sociale-démocrate, écologiste, humaniste".

"Je vois qu'il y a beaucoup d'emballement, beaucoup de questionnements sur l'élection présidentielle. Je participerai bien sûr à l'élaboration d'une offre politique, je pense qu'il y a place pour une offre politique qui soit une offre sociale-démocrate, écologiste, humaniste" , a-t-elle déclaré.