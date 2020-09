Présidentielle 2022 : Jean-Marie Bigard jette l'éponge

publié le 29/09/2020 à 11:00

Est-ce vraiment son dernier mot ? Jean-Marie Bigard a annoncé lundi 28 septembre qu'il se retirait "officiellement" de la prochaine course à la présidence.

"Je vous le dis aujourd'hui, je me retire officiellement de cette candidature à la présidentielle [...] Je suis convaincu par tous mes amis que je serai beaucoup plus efficace et certainement beaucoup plus dangereux en étant drôle plutôt qu'en colère", a expliqué l'humoriste de 66 ans au micro de CNews, ajoutant se retirer "avec joie".

"Je suis trop sensible pour faire ce job. Je préfère hurler de la tribune. Je veux rester solidaire et je veux rester avec les plus démunis. Surtout, je ne roule pour personne, que pour le peuple français qui souffre", a-t-il conclu.

Reste à savoir si cette décision est définitive. En juin dernier, Jean-Marie Bigard avait déjà annoncé son retrait de la prochaine élection présidentielle avant de se raviser ensuite.

mes amis

trop de menaces, d'insultes sur moi et mes proches.

je suis trop sensible pour continuer à ce jeu dangereux



je vais continuer à vous faire rire pour des vraies raisons



je vous kiffe pic.twitter.com/gRjIQHZKN8 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 29, 2020