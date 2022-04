Présidentielle 2022 : "Je ne pense pas qu'un débat puisse faire basculer une élection", estime Pujadas

Arlette Chabot et David Pujadas étaient les invités de RTL

Le rendez-vous le plus attendu de cette campagne d'entre-deux-tours doit se tenir ce mercredi 20 avril. À partir de 21h, Emmanuel Macron se retrouvera face à Marine Le Pen pour le débat. Le face-à-face sera scruté par des millions de Français mais ne s'avèrera pas forcément décisif.

"Je ne pense pas qu'un débat de l'entre-deux-tours puisse faire basculer une élection", estime sur RTL David Pujadas, qui a animé le débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy en 2012 (avec Laurence Ferrari ndlr). "Je ne crois pas qu'il y ait un précédent où il a pu faire basculer l'élection. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup à gagner dans un débat, je pense qu'on a beaucoup à perdre. On peut trébucher et Marine Le Pen l'a vécu à ses dépens il y a cinq ans".

Pour Arlette Chabot, qui a animé (avec Patrick Poivre d'Arvor ndlr) le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en 2007, ce débat "conforte un peu les positions et peut faire bouger quelques indécis qui, en fonction de la performance de l'un ou de l'autre, peuvent pencher d'un côté".