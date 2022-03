Présidentielle 2022 : qui sont les jeunes qui s'intéressent à la politique ?

Le premier tour de l'élection présidentielle se joue dans moins de deux semaines et plus que jamais, pour éviter l'abstention, les candidats tentent de séduire les jeunes électeurs. Quand on évoque la jeunesse et la politique, on a souvent l'impression que cela ne les intéresse pas. Pourtant, selon notre dernier sondage BVA pour Orange, RTL et M6, c'est plutôt le contraire.

Plus de la moitié des jeunes entre 18 et 24 ans déclarent s'intéresser à la politique, ce qui n'est pas négligeable en comparaison avec le portrait qu'on dresse parfois de cette génération. Les jeunes échangent régulièrement des informations sur la campagne présidentielle autour d'eux : huit sur dix déclarent en parler avec leur entourage.

On aurait tort de dire que l'élection présidentielle n'intéresse pas les jeunes, au contraire. Trois quarts des jeunes inscrits affirment par ailleurs s'y intéresser, un niveau similaire à celui qu'on mesure pour l'ensemble des Français.

Comment s'informent les jeunes ?

Les 18-24 ans s'informent sur les réseaux sociaux bien sûr, mais pas seulement. Ils passent également pas les médias traditionnels, dont la télévision. Ce mix est intéressant chez les jeunes car ils ont des canaux d'information très différents mais aussi des échanges entre eux. Sans oublier certains programmes sur les réseaux sociaux comme Hugodécrypte par exemple, qui fonctionnent très bien. Ce jeune journaliste, aux 1,5 millions d'abonnés, a sa manière d'informer. Le résultat s'avère pédagogique et s'adresse directement aux jeunes à travers YouTube.

Les jeunes ont en réalité un véritable appétit pour la politique et sont loin d'être décérébrés. Par ailleurs, les candidats s'adaptent à cette nouvelle manière de s'informer, plus ou moins difficilement. Ils vont dans les formats qui leur sont donnés mais instinctivement, ils ne trouvent pas de formats réellement adaptés aux jeunes. Il faut rappeler que l'âge moyen des candidats pour 2022 est de 57 ans. Et un jeune de 18 ans n'a pas forcément les mêmes aspirations qu'un adulte de 57 ans. L'identification devient ainsi plus compliquée.

Pourquoi ils votent moins ?

Les jeunes sont intéressés par la politique certes mais ils votent moins. Cette réalité est en partie la résultante de la difficulté des jeunes à se reconnaître dans les candidats. D'une part ils sont moins inscrits dans les listes électorales que la moyenne des Français, ils sont 15% à déclarer ne pas être inscrits et d'autre part ils ont moins l'intention d'aller voter le 10 avril, seulement 64%, soit 10 points de moins que la moyenne des Français.

Ce phénomène n'est pas nouveau, c'était déjà le cas en 2017. Ils étaient 28% à s'abstenir contre 18% en moyenne. Cela implique donc une réflexion sur comment on peut renouer le lien entre les Français et la politique, les jeunes et la politique, les conditions du vote, la représentation.

Pour qui votent-ils ?

Comme pour le reste de la population, les intentions de vote des jeunes se dirigent principalement vers Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Si l'écologie est une des préoccupations majeures pour eux, la deuxième, Yannick Jadot n'est pas du tout leur candidat favori.



Le candidat écologiste réalise tout de même 10% chez les jeunes, soit deux fois plus que chez l'ensemble des Français, mais cela illustre l'idée que le climat doit être un sujet global, transpartisan, pas seulement porté par un candidat. Peut-être que chez les jeunes, comme chez l'ensemble des Français, il y a une prise de conscience de l'enjeu environnementale mais elle ne se traduit pas par une action concrète.