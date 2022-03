Les jeunes ne sont pas tous réfractaires à la politique. Selon notre sondage BVA pour Orange, RTL et M6, près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans déclarent s’intéresser à la politique (48%), ce qui n’est pas si négligeable au regard du portrait que l’on dresse

parfois de cette génération sur le sujet. Une petite majorité, 51%, ne s’y intéresse toutefois pas, notamment parmi les primo-votants (54%).

Ils conservent toutefois une distance vis-à-vis du vote. Condition indispensable pour pouvoir voter, l’inscription sur les listes électorales n’est déjà pas une démarche réalisée par tous les jeunes : 15% des Français âgés de 18 à 24 ans déclarent ainsi ne pas être inscrits. Lorsqu’on leur demande les raisons de cette non-inscription, le désintérêt pour la politique (43%) ressort nettement. Un point qui participe peut-être au détachement des jeunes vis-à-vis du vote : le sentiment que leur génération, la jeunesse, n’est pas suffisamment prise en compte tant en politique que dans cette campagne électorale. Or, l’implication dans la vie politique peut aussi dépendre du sentiment d’y avoir une vraie place.

Ainsi, près des deux tiers des jeunes âgés de 18 à 24 ans estiment que la jeunesse n’est pas une thématique suffisamment abordée dans la campagne présidentielle (64%), et que de manière générale les hommes et femmes politiques ne s’intéressent pas suffisamment aux jeunes et à leurs problématiques (68%). La représentation des jeunes en politique suscite un désaccord plus marqué encore : les trois quarts d’entre eux ne considèrent pas que les jeunes soient bien représentés en politique (76%).