Le chiffre est en hausse par rapport à 2017. Huit jeunes sur dix envisagent d'aller voter à la prochaine élection présidentielle d'avril 2022 d'après un sondage Ipsos et réalisé pour la Fédération des associations générales étudiantes (Fage).

Près de la moitié des jeunes âgés de moins de 30 ans (49 %) sont "certains" d'aller voter alors que 31 % d'entre eux se rendront "probablement" aux urnes en avril prochain. Si 60 % des jeunes sont "intéressés" par la campagne électorale, ils sont plus d'un sur deux (57 %) à estimer que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte.

Les thématiques qui préoccupent le plus les 18-30 ans sont le pouvoir d'achat (33 %), l'environnement (32 %) mais aussi la crise économique et financière (21 %) et l'accès au logement (12 %). D'après cette étude menée auprès de 2.007 jeunes entre le 11 et le 20 janvier 2022, plus de la moitié des 18-30 ans a des difficultés à se procurer une alimentation saine et équilibrée ; un jeune sur deux a des difficultés pour payer son logement.

Toujours d'après le sondage réalisé par l'Ipsos, 63 % des interrogés estiment que le vote est le meilleur moyen de changer les choses mais près de deux tiers des jeunes trouvent que les politiques ne se préoccupent pas de la jeune génération.