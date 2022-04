Présidentielle 2022 : quelles sont les réserves de voix de Marine Le Pen pour le second tour ?

Comme en 2017, ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui seront présents au second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 24 avril prochain. Mais alors que le candidat-Président l'avait largement emporté il y a cinq ans, la réserve de voix de la candidate du RN semble plus importante cette fois-ci.

En effet, avec 23,2 % des voix, Marine Le Pen a tout d'abord amélioré de deux points son résultat du premier tour obtenu en 2017. Ensuite, les votes d'Eric Zemmour (7,1%) et de Nicolas Dupont-Aignan (2,1%) devraient logiquement se porter vers la candidate de l'extrême droite, aussi bien en raison de leur proximité politique, qu'en raison de l'appel des deux candidats à voter pour le RN lors du second tour.

Marine Le Pen va ainsi, si elle veut l'emporter, devoir aller chercher des électeurs chez certains de ses opposants. Elle qui a, à l'annonce des résultats, fait un appel auprès de "tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron", va notamment devoir convaincre une partie électeurs de Jean-Luc Mélenchon, dont une partie est farouchement opposée au président en activité, et ce malgré la consigne du chef de fil de la France Insoumise de ne pas "donner une seule voix à Le Pen". La candidate du RN va dans le même temps devoir convaincre les abstentionnistes si elle veut réaliser un meilleur score qu'il y a cinq ans (33,9%).

Enfin, le score de Marine Le Pen va aussi dépendre de la capacité d'Emmanuel Macron à convaincre de la nécessité de faire bloc contre l'extrême droite. La diabolisation du clan Le Pen a par ailleurs été une tactique déjà utilisée par les soutiens du candidat-président.