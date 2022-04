VIDÉO - Présidentielle 2022 : quelles différences entre les programmes de Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan

Afin de vous aider à faire votre choix dimanche 10 avril 2022 dans l'isoloir, voici un nouveau comparatif en vidéo pour mieux comprendre les différences entre plusieurs candidats proches idéologiquement. Après l'extrême gauche, la gauche et la droite, nous nous intéressons à la droite de la droite en analysant les propositions de Nicolas Dupont Aignan, Marine Le Pen et Éric Zemmour.



Une fois encore, ces trois candidats ne sont pas proches pour rien. Ils ont beaucoup de points en commun. Là où les choses varient un peu c’est sur l’économique et le social. Ils n’ont pas vraiment la même vision de l’action publique.

Prenons l’exemple de la construction des logements sociaux. Marine Le Pen veut construire 100.000 logements sociaux par an dont 20.000 en faveur des étudiants et jeunes travailleurs. Elle est plutôt interventionniste. Nicolas Dupont Aignan est sur un statu quo sur le nombre mais veut surtout changer la gestion du système. Il veut gérer le quota de logements sociaux au niveau de l'intercommunalité et non de la commune. Eric Zemmour, lui, veut mettre fin au financement de logements sociaux dans les villes qui en comptent déjà plus d'un tiers. Il veut aussi abroger la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) qui impose aux villes un quart de logements sociaux.

Autre question : comment ces trois candidats envisagent de régler le problème du prix de l’essence aujourd’hui ? Marine Le Pen veut baisser la TVA de 20% à 5,5% sur toute l’énergie (carburants, fioul, gaz et électricité) et en faire des biens de première nécessité.

Eric Zemmour propose le blocage provisoire des prix de l'essence à la pompe avant l'intervention russe en Ukraine. Il proposait le blocage immédiat à 1,80 euro le prix à la pompe du litre d’essence. Eric Zemmour proposait aussi que les patrons payent une partie de l'essence de leurs employés.

Nicolas Dupont Aignan, lui, veut baisser les taxes sur l’essence et compenser le manque à gagner pour l’État en prenant l’argent chez les riches : sur les très grandes fortunes au-dessus de 10 millions d’euros" pour être précis. Puisqu’on est sur la route, autre démonstration de ce schisme entre marine Le Pen interventionniste et Éric Zemmour libéral : la première veut renationaliser les autoroutes. Éric Zemmour est contre.

D’ailleurs, sur cette question, on remarque une différence entre Eric Zemmour et Marine Le Pen. Marine Le Pen est pour le rétablissement de l’ISF, Eric Zemmour est contre. Il veut même supprimer l'impôt sur la fortune immobilière qu’a instauré Emmanuel Macron quand il a supprimé l’ISF.

Des propositions parfois très originales...

Autre question très importante dans cette campagne : la retraite. Marine Le Pen veut permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans pendant 40 annuités de prendre leur retraite à 60 ans. Nicolas Dupont Aignan veut maintenir l'âge minimum de départ à la retraite et la durée de cotisations aux niveaux actuels. Eric Zemmour, lui, s’approche d’une réforme "à la Macron" : il veut porter à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite à horizon 2030 avec des aménagements pour les carrières longues ou pénibles.



Nous avons aussi remarqué quelques autres propositions singulières. Nicolas Dupont Aignan a une proposition très originale que les autres ne portent pas : créer un bagne pour les terroristes sur l’île de Kerguelen. L’île de Kerguelen c'est 7.215 km² perdus non loin de l’Antarctique. Aujourd'hui, on y trouve surtout des scientifiques, des albatros, des manchots, et même le dauphin de Commerson…

Marine Le Pen ne veut pas toucher à la PMA pour toutes alors qu’Eric Zemmour a annoncé vouloir revenir sur ce droit pour empêcher ce qu'il appelle la "PMA sans père". Il veut aussi créer un ministère de la "remigration". Notion rejetée par Marine Le Pen qui souhaite que la question migratoire demeure dans les mains du ministère de l’Intérieur.



Il y a naturellement des centaines d’autres propositions. Si vous hésitez encore : n’oubliez pas d’aller voir notre comparateur complet sur RTL.fr.