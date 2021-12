Présidentielle 2022 : quelle est la stratégie de Macron avant les Fêtes ?

Emmanuel Macron répondra aux questions des enfants ce vendredi soir sur RTL à 19h15. C'est la troisième fois en 10 jours que le président de la République prend la parole, après la conférence de presse sur l'Europe et l'émission sur TF1 ce mercredi, un choix forcément stratégique, à quelques mois de la présidentielle 2022.

D'après les communicants d'Emmanuel Macron, juste avant Noël, c'est le bon moment pour parler. Certains de ses conseillers parlent même de la théorie de la dinde. En gros plus on vous voit, plus on vous entend maintenant, juste avant Noël, et plus les Français parleront de vous à table pour les réveillons.

Parler juste avant Noël, le président de la République l'a déjà fait, l'année dernière par exemple, il s'était entretenu avec le média en ligne Brut. Mais là l'élection arrive, donc il met double, triple, quadruple dose.

>> Emmanuel Macron répond aux enfants : retrouvez l'intégral de cet échange en direct dès 19h15 ce vendredi 17 décembre sur RTL.