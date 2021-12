Présidentielle 2022 : la popularité d'Emmanuel Macron repart à la hausse selon notre sondage

Une tendance positive pour le chef de l'État. À quatre mois de l'élection présidentielle et alors qu'il n'est pas encore candidat, Emmanuel Macron voit sa popularité progresser de quatre points en un mois et atteindre l'un de ses meilleures niveaux depuis le début de la crise sanitaire en 2020, selon notre baromètre BVA pour Orange et RTL, publié ce vendredi 17 décembre.

Emmanuel Macron récolte 44% de bonnes opinions (+ 2 points depuis novembre) contre 56% de mauvaises opinions (- 2 points). Sa popularité est supérieure à celle de ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, à la même période de leur quinquennat.

Dans le détail, cette progression de popularité s’observe quasiment dans toutes les catégories de la population et plus particulièrement chez les 35-49 ans (42% de bonnes opinions, + 3 points) et les sympathisants du parti Les Républicains (51% de bonnes opinions, + 6 points). La popularité du Premier ministre Jean Castex progresse également, suivant une même dynamique : 43% des Français ont une bonne opinion de lui (+ 3 points) contre 56% qui en ont une mauvaise opinion (-3 points).