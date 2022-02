Présidentielle 2022 : Nicolas Bay estime que le fonctionnement du RN relève "d'une secte plus que d'un parti"

Nicolas Bay et Marine Le Pen le 7 juin 2021.

Après être resté trente ans dans le parti de Marine Le Pen, Nicolas Bay a récemment annoncé son ralliement au candidat de Reconquête, Éric Zemmour. L'ancien porte-parole du RN n'a pas hésité à révéler sur le plateau de BFMTV ce jeudi 17 février que "le fonctionnement du RN relève plus d'une secte que d'un parti mature".

Marine Le Pen l'avait déjà accusé d'espionnage et de "sabotage" pour avoir transmis des informations stratégiques sur ses déplacements à son rival, Éric Zemmour. Nicolas Bay a annoncé qu'il avait déposé plainte contre la candidate du RN pour ses "mensonges diffamatoires". Il en a profité pour dénoncer les "dérives un peu sectaires" du parti porté par la fille de Jean-Marie Le Pen et dirigé par Jordan Bardella.

Nicolas Bay affirme qu'"il y a évidemment un problème dans la gestion. Ça relève plus du fonctionnement d'une secte que du fonctionnement d'un parti politique mature. Et je le dis avec une certaine gravité [...] C'est un fonctionnement avec des dérives un peu sectaires. Il faut qu'il y ait des sensibilités, des personnalités, un débat". Il a rappelé que cette décision n'était pas "facile" pour lui.

Nicolas Bay a déploré que "Marine Le Pen pousse vers la sortie toutes les personnalités". De son côté, Éric Zemmour a déclaré sur le plateau de C à vous mercredi 16 février qu'"elle a ostracisé des gens depuis des années et elle s'étonne de les voir partir", évoquant les défections de ces dernières semaines dans le camp de Marine Le Pen. Il a ajouté, pour défendre Nicolas Bay, qu'il ne lui avait "rien transmis. On pense qu'il m'a transmis des éléments de la stratégie de Marine Le Pen ? C'est OSS 117".