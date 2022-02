Présidentielle 2022 : Michel Onfray dénonce un choix "entre le général de Gaulle et Adolf Hitler"

Le philosophe et écrivain Michel Onfray.

Il n'ira pas voter. Michel Onfray, philosophe et polémiste, s'est exprimé sur la présidentielle à moins de 70 jours de l'élection. "Je suis inscrit sur les listes (électorales, ndlr), et je n'irai pas voter", a confié l'auteur de Décadence, chez nos confrères de BFMTV ce vendredi 4 février.

"Je vous parie que ce sera un candidat maastrichtien", a-t-il expliqué, faisant référence au traité de Maastricht qui a institué la Communauté économique européenne, devenue depuis l'Union européenne. Et de préciser, "ce que défendait Mitterrand depuis 1983, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron". "Si ce n'est pas Macron, ce sera Pécresse", prédit-il.

Le polémiste va même plus loin en déclarant que "nous ne sommes plus en démocratie". Sur l'élection d'avril prochain, Michel Onfray considère qu'il faudrait "faire un choix entre le général de Gaulle et Adolf Hitler". "Je ne vais pas à des élections quand elles sont jouées d'avance."

Selon notre dernier sondage BVA pour RTL et Orange, Emmanuel Macron est en tête des intentions de votes avec 24%. Suivent derrière Marine Le Pen (18%), Valérie Pécresse (16%) et Éric Zemmour (12,5%).