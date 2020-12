publié le 30/11/2020 à 20:03

Il l'a toujours dit : le service militaire devrait être rétabli. Le chef de la France Insoumise a réitéré son souhait de voir le retour de la conscription universelle et obligatoire, lors d'un entretien paru lundi 30 novembre dans L'Opinion. "Je ne suis pas certain que tous les Insoumis soient d’accord avec moi", mais "la défense populaire passive et armée reste une nécessité à mes yeux", a-t-il dit. Le député des Bouches-du-Rhône souhaiterait même que les "conscrits" réalisent des missions au sein de la police nationale.

Jean-Luc Mélenchon a toujours été un fervent défenseur du service militaire obligatoire, rappelle Ouest-France. Lorsque l'Assemblée nationale adopte la fin de ce dispositif en 1997, sous le mandat de Jacques Chirac, le candidat de La France Insoumise avait exprimé son désaccord. Pendant la campagne présidentielle de 2017, il avait fait savoir qu'il souhaitait remettre en place cette mesure de défense militaire dans son programme, détaille Ouest-France.

Lutter contre le dérèglement climatique

"Nous faisons face désormais à d'autres menaces et dangers. Notamment venant du dérèglement climatique", a-t-il déclaré à nos confrères de L'Opinion. Jean-Luc Mélenchon a illustré son propos en prenant l'exemple de la vallée de la Roya, frappée par d'importantes intempéries début octobre.

"Jusqu"à présent, on a réussi à faire face, mais avec une extrême difficulté. Si nous avions plusieurs événements de ce type en même temps, il y aurait besoin d'un effort collectif. Donc on sera obligé de demander la contribution des jeunes Français", a jugé le leader des Insoumis.

Jean-Luc Mélenchon propose même que les citoyens intègrent la police pendant leur service militaire, une stratégie, dit-il, pour réduire la fracture entre une partie de la population française et les forces de l’ordre. "Cela changerait le regard de la population sur sa police et changerait les pratiques internes de celle-ci. Le racisme et la violence y reculeraient. Quand les enfants du peuple sont quelque part, tout change", a-t-il assuré.