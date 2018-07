publié le 29/04/2017 à 13:11

En cas de victoire de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan sera son premier ministre. L'annonce a été faite ce samedi matin à Paris, au lendemain du ralliement du président de Debout la France. Marine Le Pen avait promis de donner le nom de son futur Premier Ministre entre les deux tours. C'est fait.



Retenons l'image : Marine Le Pen côte à côte, main dans la main avec le dirigeant d'un autre parti politique que le sien, c'est une première. Marine Le Pen et et Nicolas Dupont-Aignan ont voulu le moment solennel. Un peu comme un mariage. "Nous constituerons un gouvernement d'union nationale qui réunira des personnalités choisies pour leurs compétences et leur amour de la France", a expliqué la candidate.

Un document en six points a été distribué sur les points d'accords : la sorte de l'euro "sera adaptée aux priorités", un rétropédalage pour Marine Le Pen, un détail pour Nicolas Dupont-Aignan. Cette alliance est aussi électorale. Le FN ne devrait présenter personne face aux candidats de Debout la France dans certaines circonscriptions.

À écouter également dans ce journal

- Pendant ce temps, Emmanuel Macron est toujours dans le département de la Vienne. Il s'est promené ce samedi matin sur un marché de Poitiers avant de rejoindre une exploitation agricole à Usseau. Son objectif du jour est clair : séduire les agriculteurs qui, selon lui, ont besoin de l'Europe.



- François Hollande assiste, lui, à Bruxelles, à un Conseil européen, un sommet à 27, le premier post-Brexit et le dernier pour le Président français. À son arrivée, il a estimé que le choix du 7 mai en France "serait un choix européen" et que les Français avaient tout à gagner à rester dans l'Union Européenne.





- Au second et dernier jour de sa visite en Egypte, le pape François a célébré ce samedi matin une messe devant des milliers de fidèles dans un stade du Caire. Le Saint-Père est arrivé encadré par un dispositif de sécurité quasiment militaire : des blindés, des mitraillettes, des hommes en arme. Une messe qui prend tout son sens dans un pays où les chrétiens ont été, récemment encore, visés par des attentats.



- L'île de la Réunion est une nouvelle fois sous le choc. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui faisait du body board, a été tué par un requin ce samedi matin. L'attaque s'est produite au large de Saint-Leu. C'est la neuvième attaque mortelle en six ans.



- En football, l'Olympique Lyonnais est allée gagner 2 buts à 1 à Angers hier soir. Ce samedi après-midi à 17 heures, Monaco, toujours leader, mais avec un match en retard, reçoit Toulouse. Cinq autres rencontres ont lieu à 20 heures, dont le match Bastia-Rennes, délocalisé. Il aura lieu sur le terrain de Fos-sur-Mer, à huis clos.