Présidentielle 2022 - Sébastien Chenu (RN) lance un appel aux électeurs de Mélenchon : "Soyez Insoumis jusqu'au bout"

Pour l'emporter face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen ne peut pas simplement compter sur les voix des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan ou encore Eric Zemmour. Il va lui falloir convaincre des électeurs très éloignés idéologiquement : ceux de Jean-Luc Mélenchon. Pour cet entre-deux-tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen jouent donc sur la carte de l'apaisement et du social pour séduire ces 22% qui pourraient être les arbitres de la campagne. Deux arguments très politiques s'opposent aussi : le front républicain et la notion de barrage à l'extrême-droite pour le président sortant et un "tous sauf Macron" pour Marine Le Pen.

Sébastien Chenu, député et porte-parole du Rassemblement national, a essayé ce 12 avril 2022 sur l'antenne de RTL de mobiliser l'esprit de révolte et d'opposition de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. "Soyez Insoumis jusqu'au bout !, a-t-il lancé. Soyez Insoumis dans votre logique, jusqu'à la fin. Inversons le barrage. C'est ce qui est en train de se passer. Les Français sont en train d'inverser le barrage qui a été monté par des castors en peau de lapin la dernière fois contre Marine Le Pen. Il est en train d'être monté contre Emmanuel Macron.

"Les Français veulent un chef de l'État qui soit bienveillant, attentif, respectueux..., continue le soutien de Marine Le Pen. Pas un chef de l'État qui a dit hier à Denain à des aides-soignantes : 'Vous n'êtes pas dans la réalité, vous n'êtes pas dans la vraie vie'. Comment un président de la République peut-il dire cela à des hommes et des femmes qui ont souffert sur leurs libertés, leur pouvoir d'achat ?"

Et Sébastien Chenu de continuer en prônant un "gouvernement d'union nationale". "Il y aura des gens de gauche qui participeront à ce gouvernement [de Marine Le Pen] et j'en ai rencontré dernièrement, des gens de premier plan, indique le député sans pour autant donner de noms. (...) Il y a des gens de gauche qui voteront pour nous et des gens de bonne volonté nous ont dit 'si vous faites ce gouvernement d'union nationale pour redresser le pays, je veux bien en être' et c'est notre logique : dépasser les clivages".