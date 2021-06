Présidentielle 2022 : Marine Le Pen est l'invitée du Grand Jury

et AFP

publié le 03/06/2021 à 12:33

Les intentions de vote des fonctionnaires en faveur de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2022 sont en hausse par rapport à 2017, même si cette progression est moins marquée que dans le privé, selon une note du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof).

Le politologue Luc Rouban a observé "une poussée électorale en faveur de Marine Le Pen et du RN" pour la fonction publique qui est surtout marquante "chez les cadres (de 12% à 18% au premier tour) et chez les employés (de 27% à 32%)", en comparant des données récoltées en avril dernier aux votes de 2017. Les intentions de vote des policiers et militaires pour la présidente du RN sont quasi-stables, à un niveau élevé (44%, contre 45% en 2017).

La progression du Rassemblement national est cependant moins nette dans le public que dans le secteur privé, notamment chez les indépendants (de 15% à 22%) et les salariés (de 20% à 28%). Emmanuel Macron, lui, recule chez les fonctionnaires (de 27% à 22%), surtout chez les enseignants (de 33% à 21%) et les cadres (de 34% à 29%), alors qu'il progresse chez policiers et militaires (de 15% à 20%).

Au premier tour, sur l'ensemble des fonctionnaires, Marine Le Pen est pointée à égalité des intentions de vote avec Emmanuel Macron (22%), suivie de la droite (20%) incarnée principalement par Xavier Bertrand (16%), tandis que la gauche (35%) est éclatée entre de nombreux candidats déclarés ou potentiels (Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Fabien Roussel).



