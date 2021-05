et Marie-Pierre Haddad

publié le 30/05/2021 à 16:30

La stratégie du "ni-ni" fait-elle son retour ? Guillaume Peltier a dénoncé la politique d'Emmanuel Macron qu'il qualifie de "pire président de la Vème République". Le numéro deux des Républicains estime que le chef de l'État a "échoué sur tous les sujets". Le député LR du Loir-et-Cher en appelle ainsi à ne laisser aucune voix au président de la République pour 2022.

Que fera-t-il dans l'hypothèse d'un second tour qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen ? "Le vote blanc", répond Guillaume Peltier. Mais pour il juge que ce scenario ne se produira pas et privilégie celui d'un face à face entre Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse et la candidate RN pour 2022 ou encore le président de la République.



Concernant les élections régionales, Guillaume Peltier adopte la même stratégie. Il votera blanc en PACA et n'apportera donc pas son soutien à Renaud Muselier qui appartient pourtant à sa famille politique. "La position de notre parti est très clair. Le parti Les Républicains a rappelé que Renaud Muselier avait commis une faute lourde en s'alliant avec En Marche, que nous prenions acte de son renoncement à y faire figurer des ministres et des parlementaires, et que le parti souhaitait sa victoire", a-t-il expliqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 30 mai.