publié le 04/06/2021 à 10:46

Emmanuel Macron en campagne, à la campagne. À moins d'un an de l'élection présidentielle, le chef de l'État s'est lancé dans un tour de France, tout comme Marine Le Pen. Des déplacements aux allures de campagne qui donnent l'impression que les élections régionales sont déjà aux oubliettes, laissant la place à l'affrontement tant attendu par ces deux candidats, avec un peu d'avance.

La course à l'Élysée "n'a jamais cessé", estime ainsi Nicolas Domenach, éditorialiste à Challenge. "Quand un président de la République arrive et qu'il songe, comme souvent, à se représenter, il prépare déjà cette échéance", explique-t-il. "Il se garde évidemment de dire qu'il est en campagne", notamment pour esquiver les attaques de l'opposition, complète Sophie de Ravinel. Selon la grand reporter politique au Figaro, Emmanuel Macron "est sans complexe, il veut montrer qu'il est le maître des horloges".

Ce tour de France entamé par le chef de l'État tombe au bon moment, juste avant l'été. "Le moment où les Français reprennent espoir et où la cote de popularité du Président augmente nettement", analyse Sophie de Ravinel. À travers des apparitions à Troyes, Nevers ou Saint-Cirq-Laponie, "on comprend qu'il a cherché à nous envoyer des cartes postales de sérénité et d'optimisme retrouvé, tout cela au moment où il bénéficie d'une éclaircie salvatrice", abonde l'éditorialiste de Challenge. Une accalmie de courte durée, car pour les deux invités de RTL, une chose est sûre, "l'automne se rappellera à lui".