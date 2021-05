publié le 30/05/2021 à 14:39

À l'approche de l'élection présidentielle, prévue l'année prochaine, les candidatures s'annoncent et les politiques de tous bords commencent à dresser le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour Guillaume Peltier, il est "le pire président de la Ve République", même "pire que François Hollande". Il faut dire que pour le numéro deux des Républicains, "la désillusion est considérable face à l'espérance formulée en 2017" par le candidat Macron.

"Depuis une dizaine d'années, de manière incontestable, la France est en train de s'effondrer", considère Guillaume Peltier. Selon lui, le président "a échoué sur tous les sujets", c'est pourquoi "il ne faut pas une seule voix pour Emmanuel Macron en 2022".



Pour redresser la barre d'une France "trop socialiste à l'intérieur et trop libérale à l'extérieur", Guillaume Peltier appelle politiques et citoyens à "retrouver les fondamentaux d'une droite forte et populaire, comme à l'époque du RPF de Charles de Gaulle et du RPR de Jacques Chirac. Il espère ainsi retrouver le patriotisme et ses trois fondamentaux : le travail, l'autorité et la liberté.

