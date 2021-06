publié le 03/06/2021 à 13:02

Emmanuel Macron est en tournée dans le Lot. Une tournée post-Covid pour prendre le pouls des Français, selon la version officielle. Ce déplacement, suivi d'autres sorties, a des airs de campagne électorale. Le président de la République a choisi d'entamer son tour de France en terrain conquis, dans un village qui l'a élu en 2017 avec 75% des voix. Village départ : Saint-Cirq-Lapopie.

Ce début de tournée est très tranquille, le peloton avance à faible allure, le chef de l'Etat dialogue avec les habitants. On y parle vaccin, football, foie gras... Une grappe de touristes réclame quelques selfies à Emmanuel Macron.

Dans les ruelles escarpées du village, le président soigne son image et vise le maillot jaune de la bienveillance. "Je n'ai pas d'idées cachées. Je n'ai pas un plan de réforme dans la poche que je vais déployer en disant : 'Est-ce que vous êtes d'accord ?'. Je pense que nous savons nos forces et nos faiblesses. Il faut avoir beaucoup d'ambition et beaucoup de bienveillance", a-t-il expliqué.

Pourtant, son entourage répète en coulisses qu'il faudra bien prendre des décisions d'ici le mois de juillet, sur la réforme des retraites notamment. Le tour de France présidentiel ne fait que commencer et toutes les étapes ne seront pas aussi plates.