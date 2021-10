Présidentielle 2022 : Éric Zemmour "ne nous fait pas peur", lance Bruno Le Maire

Éric Zemmour fait-il peur au gouvernement ? Fait-il peur à Emmanuel Macron ? Voici la question posée par un auditeur à Bruno Le Maire ce mardi 6 octobre. Invité de RTL, le ministre de l'Économie a commencé par répondre : "Non".

Le patron de Bercy a assuré que le polémiste dont la candidature se précise de jour en jour "ne fait pas peur" à la majorité présidentielle. "Il met un certain nombre de sujets sur la table, précise-t-il. Je pense qu'il faut répondre aussi à cela. Ce serait idiot de les balayer d'un revers de la main".

Bruno Le Maire juge aussi qu'Éric Zemmour "a des propos qui sont parfois outranciers et certains clairement révisionnistes. Il est pour Pétain et moi je suis pour de Gaulle. Ce n'est pas la même vision de notre histoire", explique-t-il. Et d'ajouter : "L'entendre dire que Vichy a protégé les juifs français alors que Vichy a condamné les juifs français et durci les propositions qui ont été faites par le régime allemand, tout cela est profondément révoltant".

La solution, selon lui, est de gérer cela "avec beaucoup de calme, de lucidité, beaucoup de force". "On verra à la fin ce que les Français choisiront", indique-t-il tout en expliquant "ne pas avoir de doute" sur leur choix. "Ma conviction est qu'ils choisiront Emmanuel Macron", a-t-il ajouté. Même si le président de la République n'a toujours pas annoncé sa candidature, la campagne, elle, a bel et bien débuté dans son entourage.