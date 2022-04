La victoire d'Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen (58,5%), dimanche 24 avril, a fait réagir les dirigeants mondiaux. Premiers à féliciter le président sortant, les dirigeants de l'Union européenne se sont réjouis que l'Europe puisse "compter sur la France cinq ans de plus", selon les mots du président du Conseil européen Charles Michel, qui représente les États membres.

"Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe", a abondé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Félicitations, cher président @EmmanuelMacron", a tweeté le dirigeant social-démocrate allemand Olaf Scholz : "Tes électeurs ont envoyé aujourd'hui un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration !" Une volonté également affichée par le président suisse Ignazio Cassis.

Affirmant que la France est l'un des alliés "les plus proches" du Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit lui aussi "heureux de continuer à travailler" avec Emmanuel Macron, dans un tweet en français. "Les citoyens ont choisi une France engagée pour une UE libre, forte et juste. La démocratie gagne. L'Europe gagne. Félicitations Emmanuel Macron", a applaudi le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez dans un tweet.

Comme lui, le Premier ministre belge Alexander De Croo a salué le "choix fort" des Français contre l'extrême droite : "Ils ont opté pour des certitudes et pour les valeurs des Lumières."

Message de l'OMS et du HCR

Au-delà de l'UE, les félicitations ont également afflué de partout dans le monde. Et notamment de l'Ukraine : "Félicitations à @EmmanuelMacron, un vrai ami de l'Ukraine, pour sa réélection !", a tweeté le président Volodymyr Zelensky, qui s'est entretenu plusieurs fois avec le président français depuis l'invasion russe de son pays le 24 février. "Je lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple (français). J'apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes. Vers une Europe forte et unie !"

Emmanuel Macron a également reçu les félicitations de chefs d'États africains : le président gabonais Ali Bongo Ondimba, ivoirien Alassane Ouattara et du Niger Mohamed Bazoum.

À l'ONU, le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a adressé ses "vives félicitations" à Emmanuel Macron : "Nous continuerons à compter sur son soutien — en France, en Europe et dans le monde — alors que les défis humanitaires et les crises des réfugiés deviennent chaque jour plus graves et complexes", a déclaré Filippo Grandi. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé sa "hâte de poursuivre l'important partenariat" avec la France.