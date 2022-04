Guerre en Ukraine : Boris Johnson à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky

Il est le premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a entamé samedi 9 avril une visite surprise à Kiev par un entretien en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Aujourd'hui j'ai rencontré mon ami le président Zelensky à Kiev afin de montrer notre soutien indéfectible au peuple ukrainien", a tweeté Boris Johnson après la rencontre. "Nous mettons en place de nouvelles aides financières et militaires qui témoignent de notre engagement dans la lutte de son pays contre la campagne barbare de la Russie", a-t-il ajouté.

Sur la chaîne Telegram du président Zelensky, on voit plusieurs photos de lui, portant une tenue et des baskets kaki, qui accueille le Premier ministre britannique en costume-cravate devant le siège de la présidence à Kiev et à l'intérieur. "Bienvenu à Kiev, mon ami !", écrit-il. Le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, Andriï Yermak, a salué sur Telegram "une discussion riche et constructive", applaudissant "le leadership" de Boris Johnson.

Le chancelier autrichien également à Kiev samedi

Un responsable du cabinet du président ukrainien avait posté sur Facebook une photo montrant les deux dirigeants en train de discuter, assis autour d'une table, en annonçant ainsi la visite du Premier ministre. "Le Royaume-Uni est le leader dans le soutien militaire de l'Ukraine, leader de la coalition antiguerre, leader des sanctions contre l'agresseur russe", a écrit Andriï Sybyga, chef adjoint de la présidence ukrainienne.

Plus tôt dans la journée, le président Zelensky avait reçu à Kiev le chancelier autrichien Karl Nehammer qu'il a remercié pour sa visite à Kiev et à Boutcha, ville proche de la capitale qui est devenue un symbole des atrocités de l'invasion russe.

Vendredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait effectué une visite à Kiev pour manifester son soutien à l'Ukraine. Accompagnée du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell et du Premier ministre slovaque Edouard Heger, Ursula von der Leyen s'était rendue à Boutcha où elle a vu les fosses communes creusées pour y enterrer des dizaines de civils retrouvés morts.