Christiane Taubira, candidate de la gauche en 2022, c'est toujours non. Pressée par les initiateurs de la Primaire populaire et par des affiches militantes à se présenter à la course à l'investiture suprême, l'ancienne ministre ferme la porte à tout projet présidentiel pour l'année prochaine. "Je croyais avoir rendu les choses très claires", a-t-elle observé sur RTL ce jeudi 23 septembre.

L'ancienne garde des Sceaux, qui publie un recueil de nouvelles pour la rentrée littéraire, refuse de participer à l'éparpillement des voix de gauche. "J'aurais pu être celle qui réunit tout le monde mais on ne fait pas de la politique avec des hypothèses", estime-t-elle, considérant que les conditions ne sont pas réunies pour porter une candidature.

"Je pense sérieusement que nous sommes dans une période dans la société française et dans le reste du monde, où nous avons une incapacité flagrante à réduire la violence du monde, les inégalités, à faire en sorte que nous soyons dans sociétés inclusives et apaisées, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence, ni de débat, ni même de dispute mais qu'il soit possible de discuter et de prendre des décisions, de les accepter", a-t-elle expliqué. "Je pense que nous ne sommes pas dans les conditions de le faire et ce n'est pas avec plusieurs candidats à gauche que nous serons en condition de transformer cela".

Interrogée sur le débat à venir entre le polémiste Éric Zemmour et le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira a coupé court : "J'ai le droit d'aller voir une bonne pièce de théâtre plutôt que de me taper ça".