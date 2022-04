Après la grande majorité de la classe politique, c'est autour des principaux syndicats d'appeler à ne donner aucune voix à Marine Le Pen le 24 avril prochain.

Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, Laurent Berger et Philippe Martinez, secrétaires généraux respectivement de la CFDT et de la CGT, appellent à "ne pas confier les clés de la démocratie" à Marine Le Pen, sans toutefois appeler à voter Emmanuel Macron.

"Jamais la menace de voir l’extrême droite à l’Élysée n’a été aussi forte", ce qui "nous impose de prendre la parole aujourd’hui pour éviter ce scénario catastrophe", écrivent les dirigeants des deux plus grandes centrales syndicales, qui veulent "alerter sur le péril que représentent Marine Le Pen et son parti", le Rassemblement national.

Selon Laurent Berger et Philippe Martinez, "le Rassemblement national n’a pas changé", et "comme le Front national en son temps, il est profondément ancré dans l’histoire de l’extrême droite française, raciste, antisémite, homophobe et sexiste".

"Le Rassemblement national est un danger pour les droits fondamentaux des citoyens et des travailleurs" et "ne peut pas être considéré comme les partis républicains, respectueux et garants de notre devise, liberté, égalité, fraternité", disent-ils encore.