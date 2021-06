Coronavirus : quelles sont les règles pour voyager entre l'Hexagone et l'Outre-mer ?

publié le 11/06/2021 à 07:32

Ce mercredi 9 juin marquait la troisième étape du déconfinement et les règles pour se déplacer à destination et en provenance des Outre-mer ont évolué afin de prendre en compte la situation épidémiologique et les avancées de la vaccination sur chaque territoire. Dans le cadre du décret du 1er juin 2021, le gouvernement a également assoupli les obligations de test avant embarquement pour faciliter les déplacements.

En ce qui concerne les tests, tout passager à destination des Outre-mer, venant de l’hexagone, réalise un test PCR de moins de 72h avant l’embarquement ou un test antigénique de moins de 48h. Même chose pour les passagers en provenance de la Réunion et de Mayotte et à destination de l’hexagone. Les passagers en provenance de Guyane se verront appliquer désormais un test PCR ou un test antigénique de moins de 48h avant l’embarquement.



Pour les passagers non-vaccinés en provenance des Antilles, le gouvernement a décidé d’appliquer la mesure d’auto-isolement de 7 jours à l’arrivée dans l’hexagone à compter du 9 juin, d'après le communiqué du ministère des Outre-mer.

En ce qui concerne les motifs impérieux pour voyager entre les Outre-mer et l'hexagone, le ministère des Outre-mer a mis en place un tableau récapitulatif que vous trouverez ci-dessous.

#Voyages ✈️ | Évolution du dispositif des motifs impérieux pour les déplacements entre les Outre-mer et l’Hexagone.



🔴 Retrouvez les mesures en vigueur pour chaque territoire. 👉 https://t.co/STvKQKBJ97 pic.twitter.com/Y8UA6af9sz — Ministère des Outre-mer (@lesoutremer) June 10, 2021