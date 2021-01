et AFP

publié le 24/01/2021 à 21:54

À 15 mois de la présidentielle 2022, les premiers pronostics se dévoilent. D'après un sondage Harris Interactive, la candidate RN devancerait d'une courte tête le président sortant au premier tour de l'élection, si le scrutin se tenait dimanche.

Emmanuel Macron récolterait 23 à 24% des suffrages, en fonction des différents candidats potentiels à droite et à gauche, rapporte cette enquête commandée par le cabinet CommStrat et le quotidien L'Opinion. Marine Le Pen engrangerait 26 à 27% des votes. À droite, Xavier Bertrand recueillerait 16% des voix, et Valérie Pécresse 14%. Du côté de la gauche, une candidature d'Anne Hidalgo récolterait 6 ou 7% des suffrages contre 5% en faveur d'Arnaud Montebourg.

Le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, engrangerait 10% ou 11% des intentions de vote alors que pour l'écologiste Yannick Jadot, l'écart est plus réduit face à la maire de Paris (1 point d'écart, soit 7 à 8%) et plus marqué face à Arnaud Montebourg (4 à 5 points d'écarts, soit 9 à 10%).

En 2017, Emmanuel Macron avait recueilli 24% des intentions de votes exprimées au premier tour contre 21,3% pour Marine Le Pen. Au second tour, il battait le RN avec 66,1% des suffrages contre 33,9% pour la candidate d'extrême-droite.