Présidentielle 2022 : Le Pen accuse Macron de fake news sur son projet

Pour Marine le Pen, depuis ce vendredi matin, "l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron fait diffuser sur plusieurs milliers de téléphones mobiles un SMS" avec comme expéditeur "MACRON 2022".

Sur ce SMS, on peut lire "Dimanche est un référendum pour ou contre l'écologie. Soit Le Pen : démantèlement des éoliennes, retour du charbon, fin de l'Accord de Paris. Soit Macron qui a réduit de 12% les gaz à effet de serre et propose plus de solaire, d'éoliennes et de bio. Votons Macron !", accompagné d'un lien.

Ainsi, la candidate RN a saisi la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) et demande "de cesser la diffusion de ce SMS" et "de rendre un avis circonstancié sur cette manœuvre (…) pour intervenir auprès des autorités compétentes si cela était nécessaire". Le porte-parole de Rassemblement national, Laurent Jacobelli a, lui, parlé de "méthode de barbouzes" au micro de RTL Soir.