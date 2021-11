Présidentielle 2022 : les candidats LR prônent la fermeté face à la Biélorussie

Les cinq candidats à l'investiture LR pour la présidentielle ont plaidé pour la fermeté face au régime du président biélorusse Alexandre Loukatchentko, ce dimanche 14 novembre lors d'un débat sur BFMTV et RMC.

"Ce qui se passe en Biélorussie est criminel. C'est une instrumentalisation délibérée du régime dictatorial" d'Alexandre Loukatchentko pour "déstabiliser l'UE", a estimé Michel Barnier, en s'interrogeant sur l'opportunité "de traduire le président biélorusse devant la Cour pénale internationale". Mais "nous devons aider le gouvernement polonais à construire une frontière solide", a-t-il ajouté.

Pour Valérie Pécresse, "on ne peut pas céder au chantage migratoire d'un dictateur qui veut mettre l'Europe à genoux" car le président bélarusse "essaie de nous faire plier". "C'est l'existence même de l'Europe qui est en jeu", a-t-elle ajouté, estimant que "l'urgence doit être traitée par le HCR", l'Agence des Nations unies pour les réfugiés.

"Construire un mur"

Eric Ciotti a de son côté assuré que "seule la fermeté sera gage d'humanité" alors que "l'Europe a le devoir de protéger ses frontières". "Nous ne devons pas accueillir ces migrants car ce serait céder au chantage, on ouvrirait des brèches partout en Europe", or "on sait que dans ces flux migratoires de 2015 se sont insérés les terroristes du Bataclan", a-t-il affirmé.

Pour Xavier Bertrand, il faut qu'"on aide les Polonais à protéger notre frontière et on ne cède pas" dans cette crise. "On ne laisse pas ces femmes et enfants sans rien, et le HCR doit être très présent", a-t-il affirmé. Mais il faut aussi "construire un mur", a-t-il ajouté.

Quant à Philippe Juvin, il a estimé que la "priorité des priorités" était de "prendre en compte l'aspect humanitaire" mais "être très ferme". "L'espace Schengen ne fonctionne pas" et il faut "suspendre" ces accords régissant la libre circulation en Europe, selon lui.