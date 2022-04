Présidentielle 2022 : le candidat Éric Zemmour chahuté lors de son passage au marché de Rungis

A neuf jours de la présidentielle, le candidat du parti "Reconquête !" Éric Zemmour s'est rendu auprès de la France qui se lève tôt, ce vendredi 1er avril, au marché de Rungis. Il a été quelque peu bousculé devant les étals.

En tout, le candidat d'extrême-droite a passé plus de quatre heures sur le plan grand marché de France. Une étape incontournable des campagnes électorales. "Je suis venu voir les artisans, les travailleurs du matin. C'est la France que je défends, c'est la France que j'aime", a-t-il expliqué au micro de RTL.

Il s'est pourtant retrouvé un peu chahuté lors de sa déambulation. En effet, à Rungis, que ce soit aux fruits et légumes ou à la viande, on vient d'un peu partout. "Vous avez vu les têtes, il y a beaucoup d'étrangers ici", a même lancé un vendeur, avec une pointe d'humour dans la voix. Devant les caméras et les micros, Éric Zemmour a préféré jouer la carte de l'amusement.

"Je n'ai rien contre les immigrés qui travaillent"

Pour autant, il n'a pas arrêté d'être mis face aux angles morts de son programme d'immigration zéro. "Ici à Rungis, tout notre personnel est immigré, qui sont des gens extraordinaires", lui explique ce vendredi un autre vendeur. Réponse du candidat, "je n'ai rien contre les immigrés qui travaillent". Face à ces réactions, Éric Zemmour refuse d'y voir une contradiction avec sa proposition électorale. "On peut très bien arrêter tout le reste de l'immigration", maintient-il.

Pour continuer sur cette lancée, le candidat "Reconquête" fera campagne ce samedi, dans le sud, pour un déplacement durant lequel il devrait parler - à nouveau - de sa théorie du grand remplacement.