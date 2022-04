Présidentielle 2022 : la grande désillusion du clan Zemmour en cas de défaite au 1er tour

Le candidat de Reconquête! n'est pas donné au second tour par les sondages. S'il n'est pas qualifié, Eric Zemmour compte bien se faire une place parmi les élus aux élections législatives.

Toute cette campagne pour finir député, ce n'était pourtant pas l'ambition d'Eric Zemmour au départ. Si dimanche soir il n'est effectivement pas au second tour, comme les sondages le laissent entendre, il va y avoir une grande désillusion pour Eric Zemmour et ses proches, qui s'étaient tous dit que le duel serait Macron face à Zemmour. Il va d'abord y avoir un moment de digestion et d'intégration de l'information s'il n'est pas qualifié.

La candidature d'Eric Zemmour fonctionne et fonctionnait systématiquement à la hausse, tant qu'il était porté par une dynamique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, notamment depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. La chute, en revanche, est infiniment plus compliquée. Par rapport à tout son raisonnement et tout ce qu'il a construit, la défaite n'est pas du tout intégrée.