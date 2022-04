INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : "Si on porte le voile, on aura une contravention", promet Marine Le Pen

Accostée il y a quelques semaines par une jeune femme voilée afin de prendre un selfie, la candidate du Rassemblement national, pourtant fermement opposée au port du voile, a accepté de prendre une photo avec elle. "Quand on met en place des lois et qu'on les fait voter, ce n'est pas une raison pour s'attaquer aux personnes", se défend Marine Le Pen invitée sur RTL.

"Nous ne luttons pas contre des personnes, nous luttons contre des processus, contre une idéologie totalitaire qui s'appelle l'islamisme", poursuit la candidate du Rassemblement national. "Par conséquent, demain le voile sera interdit. Par conséquent, si on porte le voile, on n'est pas arrêté dans la rue, on aura une contravention".

Selon Marine Le Pen, cette contravention s'appliquera de la même manière qu'à un automobiliste qui ne porterait pas sa ceinture de sécurité. "C'est tout à fait applicable et c'est encore une fois une mesure que les Français demandent. Ils sont, je crois, plus de 85% à vouloir qu'il n'y ait plus de voile dans la rue car ils ont pris conscience que dans les 20 dernières années, ce voile a été utilisé par les islamistes comme un uniforme".